Абу-Даби, 24 июня, 2019, 22:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не намерен «бесплатно» защищать страны Персидского залива от Ирана, 24 июня передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Майк Помпео на переговорах в ОАЭ. Автор «Президент настаивает, что Соединенные Штаты не должны нести расходы на это», — заявил госсекретарь СШАна переговорах в ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня Трамп заявил, что Японии и Китаю нужно научиться самостоятельно «защищать собственные корабли» в Персидском заливе и Ормузском проливе.

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