Абу-Даби, 24 июня, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Саудовскую Аравию и ОАЭ собрать коалицию для противодействия Ирану, 24 июня передает агентство Associated Press.

U.S. Department of State Майкл Помпео и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд

Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. Автор «Нам нужно, чтобы вы все участвовали, все ваши военные», — заявил Помпео в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня Помпео провел переговоры с королем и кронпринцем Саудовской Аравии.

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