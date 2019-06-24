Екатеринбург, 24 июня, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев требует от мэров и региональных операторов обеспечивать бесперебойную работу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Об этом журналистам сообщили в областном департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM

Совещание прошло 24 июня. Среди первоочередных задач губернатор назвал окончание работы по актуализации сведений о жителях области, чёткое соблюдение имеющихся графиков вывоза ТКО, а также проведение гражданам положенных перерасчётов. Для снятия имеющихся острых вопросов он поручил провести в кратчайшие сроки совещания с участием представителей регоператоров, правительства области и мэров.

Также Евгений Куйвашев подчеркнул, что поручит областному министерству энергетики и ЖКХ проследить за тем., как региональные операторы взаимодействуют с мэрами. По его словам, ранее им были поставлены задачи по покупке новой техники и обустройству контейнерных площадок. Деньги на всё это у регоператоров есть.

«Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывозы, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно», — отметил губернатор.