Москва, 25 июня, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 25 июня, Госдума рассмотрит проект правительственных поправок к федеральному бюджету 2019 года во втором, решающем чтении, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru В Госдуме обсудят вопросы соответствия действующих нормативов жилищного строительства современным требованиям

Правительство предложило изменить параметры госсметы в связи с изменениями макроэкономических показателей. Так, в частности, Минфин рассчитывает, что курс рубля в 2019 году окажется несколько слабее и достигнет 65,1 рублей за доллар. Сегодня параметры федерального бюджета рассчитаны на основе курса 63,9 рублей за доллар.

Кроме того, правительство пересмотрело доходы госсметы. Так, по их данным, в госказну в 2019 году поступит на 205,6 млрд рублей больше за счет роста ненефтегазовых поступлений. Доходы от продажи нефти и газа, наоборот, окажутся меньше ранее запланированных на 58,7 млрд рублей.

Изначальные планы

В связи с изменением уровня доходов, расходы бюджета также предлагается пересмотреть. Если закон будет принят, то они вырастут на 256,5 млрд рублей. Как неоднократно отмечали депутаты, средства в основном уйдут на реализацию задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Так, в частности, в госсмету заложены средства на выплату допсредств для многодетных семей, оформивших ипотеку. Речь недавно принятом законе, который позволяет гражданам, в семье которых с 2019 по 2022 год появился третий и последующий ребенок, получить из госбюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотеки на покупку единственного жилья.

Кроме того, 36 млрд рублей из госказны будет направлено в регионы для достройки многоквартирных домов в помощь обманутым дольщика. Еще 4,3 млрд рублей правительство также предлагает направить в регионы для софинансирования доплат к пенсиям.

Дополнительные расходы также планируются в области социальной поддержки граждан. Так, на эти цели в 2019 году уйдет на 4,7 млрд рублей больше. Дополнительные 3 млрд рублей будут направлены на сферу образования.

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Уточнения ко второму чтению

В ходе рассмотрения документа во втором чтении профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил порядка 100 поправок к принятию. Так, документ увеличивает на 30 млрд рублей сумму грантов, которые получат регионы за исполнение национальных проектов. Таким образом, размер гранта составит 50 млрд рублей.

Дополнительные 11 млрд рублей профильный комитет направил на поддержку российского автопрома. Кроме того, на 3 млрд рублей увеличится также и финансовая поддержка покупки сельхозтехники. Так, на эти цели в 2019 году в общей сложности уйдет 14 млрд рублей.

Кроме того, депутаты также планируют направить дополнительные средства в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Так, фонд получит 2 млрд рублей, которые необходимо будет направить на обеспечение выдачи поручительств для застройщиков, которые переходят на эскроу-счета.