Москва, 24 июня, 2019, 21:44 — ИА Регнум. Законопроект о страховании обезличенных металлических счетов внесла в Госдуму группа сенаторов во главе с вице-спикером Совфеда Евгением Бушминым, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным сенаторов, сегодня граждане РФ хранят на банковских вкладах порядка 22,3 трлн рублей в рублях, а также порядка 6,3 трлн рублей в иностранной валюте и драгоценных металлах. При этом порядка 100−150 млрд рублей граждане хранят на обезличенных металлических счетах. Кроме того, отмечают авторы инициативы, граждане также хранят наличные средства — порядка 6,3 трлн рублей, что влияет на наращивание пассивов банковской системы.

«То есть существуют значительные резервы увеличения объемов привлекаемых кредитными организациями средств в форме сбережений в обезличенных металлах», — отмечают авторы инициативы.

В связи с этим они предлагают распространить систему страхования вкладов на обезличенные металлические счета. Это повысит привлекательность такого инструмента инвестирования для граждан, в результате которого граждане будут использовать такие вклады для сохранности своих сбережений. Такие нововведения позволят также поддержать устойчивость национальной валюты за счет создания альтернативного валютным вкладам инструмента инвестирования.

Сегодня в РФ действует система страхования наличных вкладов физлиц — банки страхуют депозиты, на которых лежит до 1,4 млн рублей.