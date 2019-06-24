С авиасообщением между Россией и Грузией готовы помочь в Армении
Ереван, 24 июня, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Авиакомпании Армении готовы выделить пять самолётов, чтобы «содействовать урегулированию грузино-российского конфликта». Об этом заявил советник премьер-министра Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян.
По его словам, готовность «участвовать в урегулировании кризиса, возникшего между братскими народами» выразили три авиакомпании, которые предоставят пять самолетов, число которых может увеличиться еще на два. Между тем авиакомпания «Армения» уже сообщила, что с 9 июля начнет ежедневно выполнять по два рейса Москва — Ереван — Тбилиси и обратно.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.
В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.