Ереван, 24 июня, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Авиакомпании Армении готовы выделить пять самолётов, чтобы «содействовать урегулированию грузино-российского конфликта». Об этом заявил советник премьер-министра Армении по вопросам авиации Акоп Чагарян.

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Запись советника премьер-министра Армении по вопросам авиации Акопа Чагаряна в Facebook «Сразу после опубликования указа президента РФ Владимира Путина о прекращении прямых рейсов в Грузию с 8 июля обратился ко всем армянским авиакомпаниям, чтобы уточнить их готовность и возможности участвовать единым армянским фронтом в пассажироперевозках РФ — Грузия и обратном направлении из-за российско-грузинской напряженности».

По его словам, готовность «участвовать в урегулировании кризиса, возникшего между братскими народами» выразили три авиакомпании, которые предоставят пять самолетов, число которых может увеличиться еще на два. Между тем авиакомпания «Армения» уже сообщила, что с 9 июля начнет ежедневно выполнять по два рейса Москва — Ереван — Тбилиси и обратно.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

В Грузии вечером 20 июня началась акция протеста у здания парламента в Тбилиси. Поводом для нее стало участие в 26-й сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси депутата Госдумы России Сергея Гаврилова. Протестующие выступали в том числе против правящей партии «Грузинская мечта» и сожгли ее флаг. Полиция разогнала демонстрантов с помощью слезоточивого газа, водометов и стрельбы резиновыми пулями.