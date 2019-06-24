Нью-Йорк, США, 24 июня, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США слабо меняются в ходе торгов, 24 июня передает агентство Reuters.

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В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 14,10 пункта (0,05%), до 26 733,23 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,60 пункта (0,12%), до 2946,87 пункта, индекс Nasdaq снизился на 0,72 пункта (0,01%), до 7728,06 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае рынок США падал из-за эскалации торговой войны США и Китая, а также угрозы введения «антимигрантских» пошлин против Мексики

В середине июня индексы Уолл-стрит снова выросли в надежде на снижение базовой процентной ставки ФРС США.

Сейчас рынок ждет саммита G-20 в Осаке и переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина, которые могут «поставить точку» в китайско-американской торговой войне.

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