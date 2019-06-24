Магас, 24 июня, 2019, 21:28 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров может продолжить свою карьеру на военном поприще, в случае если его отставка будет принята. Такое мнение высказал председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Яндиев.

Pravitelstvori.ru Юнус-Бек Евкуров

По словам спикера, решение об отставке Евкуров принял не спонтанно, он обсуждал свои намерения, поэтому Яндиев был в курсе о готовящемся заявлении. Каких-то особых, явных причин для отставки не было, отмечает спикер, подчеркивая, что вклад Евкурова в развитие республики за время его руководства огромен.

Он также отметил, что Юнус-Беку Евкурову никогда не доставались легкие участки работы, «следующий будет такой же, продолжит службу по военной линии», пишет ТАСС.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров до назначения главой Ингушетии был кадровым военным. Генерал-майор, Герой Российской Федерации, он многие годы служил на различных командных должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2004 года до назначения на пост главы Ингушетии служил начальником разведки — заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к жителям республики с обращением, в котором он сообщает о принятом им решении обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий главы республики. Одной из причин такого решения он назвал разобщенность в обществе и ответственность, которую обязаны нести за это перед народом все представители органов власти, в том числе и он.