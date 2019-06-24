Вашингтон, 24 июня, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил, что послал «дружеское письмо» лидеру КНДР Ким Чен Ыну, 24 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Трамп написал послание в ответ на поздравление с днем рождения, которое пришло от северокорейского лидера на прошлой неделе.

Президент США не стал раскрывать, что именно он написал Киму, однако отметил, что «у Северной Кореи феноменальное будущее».

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