Казань, 24 июня, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов отправил бизнес-омбудсмена республики Тимура Нагуманова в отставку. Соответствующий указ опубликован на портале правительства региона.

Отставка

«Освободить Нагуманова Тимура Дмитриевича от должности уполномоченного при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Позднее в ходе заседания Совета Альметьевского муниципального района спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин представил Нагуманова как первого заместителя руководителя исполкома, отмечает «Коммерсантъ-Казань». Затем депутаты поддержали кандидатуру бывшего бизнес-омбудсмена в качестве исполняющего обязанности руководителя исполкома.

До следующих выборов муниципальных депутатов Нагуманов будет работать в статусе и.о. Нагуманову — 35 лет. Он родился в Казани. В 2006 году закончил университет экономики и финансов. С 2007 по 2013 год являлся руководителем Дрожжановского района республики. Пост уполномоченного по защите прав предпринимателей занял в 2013 году.