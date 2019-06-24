Париж, 24 июня, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Франции отчиталось о готовности учреждений к аномальной жаре, 24 июня передает агентство Associated Press.

Health.mil Жара

По словам министра здравоохранения Аньес Бузин, к чрезвычайным условиям «всё готово — в домах престарелых, в больницах, на транспорте».

«Тем не менее… даже когда все организовано, уровень смертности (в жару) всегда выше», — отметила Бузин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции, Германии, Швейцарии и Бельгии на неделе 24−30 июня ожидается жара с температурой до 40 градусов по Цельсию.

В школах Франции экзамены перенесены на неделю, в городах организуются площадки с кондиционированием и раздача воды бездомным.

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