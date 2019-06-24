Каракас, 24 июня, 2019, 20:36 — ИА Регнум. «Его называют чилийским Болсонару или Трампом, но Хосе Антонио Каст (Сантьяго де Чили, 1966) отстаивает свою самобытность — самобытность католического политика с огромным мастерством в сфере диалектики, готового дать бой гегемонии левых идей во всех областях, особенно в так называемых культурных войнах, где, по его мнению, существует особая угроза личной свободе. Каст посетил Испанию в рамках своего турне по Европе, чтобы детально ознакомиться с опытом Vox [ультраправой испанской партии] и встретиться с Сантьяго Абаскалем», — сообщает издание El Mundo, которому чилийский политик дал интервью.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Все нации различаются, как и все избиратели, но есть общие проблемы, на которых можно чему-то научиться, и опыт, служащий для улучшения нашей стратегии, — объяснил свой визит сам Каст, набравший чуть меньше 8% в первом туре президентских выборов в Чили в 2017 году. — В Испании успех Vox очевиден, и это тот успешный путь, который нам хотелось бы повторить в Чили. Не все вопросы у нас общие, проблемы Чили отличаются [от испанских], равно как и политическая система. Тем не менее это ценный опыт, который стоит узнать».

«Это правда, что вы защищаете диктатуру генерала Пиночета?» — спросил журналист.

«Чили является тем, чем является, благодаря структурному проекту, который осуществлялся с 1973 по 1990 год, — заявил в ответ политик. — Работа Джейми Гузмана, Мигеля Каста [его брата], Хосе Пиньеры и стольких других имела конкретный и видимый результат, сохранившийся с годами. Экономические, институциональные, политические и социальные успехи режима Пиночета остались и сотворили ту почти развитую страну, которую мы имеем сейчас. Это не означает необходимость отрицать, что то был авторитарный режим, или игнорировать нарушения прав человека, которые имели место. Мы признаем их и категорически осуждаем. Но это не может помешать нам говорить правду о наследии военного правительства».

«СМИ идентифицируют вас с Болсонару [президентом Бразилии]? Каковы ваши отношения с ним?» — поинтересовался представитель El Mundo.

«СМИ идентифицируют меня с Болсонару, Абаскалем, Трампом, Орбаном. Меня зовут Хосе Антонио Каст. С Жаиром Болсонару мы познакомились в ходе его кампании, он был со своими сыновьями. Мы разделяем многие идеи и концепции того, как сегодня противостоять левому движению. Я ожидаю, что все пойдет очень хорошо для Бразилии, и она оставит позади годы коррупции и неэффективности, ставшие наследством левых», — ответил чилиец.

В конце интервью у Каста спросили, кажется ли ему верной жесткая линия поведения, которой президент Чили Себастьян Пиньера придерживается в отношении Венесуэлы. Политик ответил, что в целом разделяет позицию Пиньеры, однако считает, что «борьба за свободу Венесуэлы затухает в последние месяцы».

«Я изгнал бы посла Мадуро из Чили и организовал бы международную коалицию, чтобы освободить Венесуэлу от коррупционного социализма. Мадуро не может сохранять свой пост», — высказался Каст.