Анкара, 24 июня, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Центристский кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу (Республиканская народная партия) выиграл на выборах мэра Стамбула, сообщает испанское издание La Vanguardia. Его ближайший конкурент Бинали Йылдырым (Партия справедливости и развития) в этот раз поспешил его поздравить — когда прошло чуть больше двух часов с момента закрытия избирательных участков. На момент подсчета 95% голосов за Имамоглу числилось 53%, за Йылдырыма (правую руку Реджепа Тайипа Эрдогана) — 43%.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«Турецкий президент наверняка сожалеет сейчас о неожиданном решении его партии обжаловать результаты стамбульских выборов 31 марта, которые Имамоглу тоже выиграл, хотя и с разницей меньше чем в 0,2% голосов, — отмечает La Vanguardia. — Высший избирательный совет в итоге признал обвинения в «нарушениях» при формировании избирательных бюро и распорядился провести выборы второй раз. Это послужило лишь повторному поражению Партии справедливости и развития, на этот раз уже убедительному — беспрецедентное наказание, осуществленное большинством турецкого электората за то, что они сочли неприемлемой пристрастной махинацией».

В результате Стамбул — город с 15 миллионами жителей, на который приходится больше 30% ВВП Турции — с этого момента превратится в реальный противовес (вместе с Анкарой и Смирной) исполнительной власти Эрдогана, партия которого доминировала в мегаполисе на Босфоре на протяжении последних 25 лет.

«Турецкому президенту попался крепкий орешек, — комментирует произошедшее другое издание, El Mundo. — Экрем Имамоглу, кандидат от социал-демократической Республиканской народной партии, подтвердил в это воскресенье свою победу на выборах в Стамбуле, нанеся жестокое поражение правящей Партии справедливости и развития. Исламистская платформа, основанная Реджепом Тайипом Эроганом, которая представила в качестве кандидата ветерана политики Бинали Йылдырыма, пережила главный провал за 17 лет своей жизни, проиграв, в частности, в тех районах, которые были ее бастионами долгие годы. Таким образом, Имамоглу подтвердил свой статус будущего соперника Эрдогана».

«Избирательная кампания была не слишком спокойной, — вспоминает испанское СМИ El Pais. — Напряжение преобладало в атмосфере эти почти три месяца, прошедшие с выборов 31 марта, на которых Имамоглу победил с минимальным отрывом (меньше 0,2%), но которые были аннулированы Избирательной комиссией после удовлетворения ходатайства исламистской Партии справедливости и развития, заявившей о нарушениях. За этот период глава оппозиции и лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу пережил попытку самосуда, предпринятую сторонниками исламистско-ультраправой коалиции, которая управляет Турцией. Несколько журналистов, связанных с оппозицией, также были атакованы, а на Имамоглу обрушился шквал обвинений всех родов, в том числе в связи с мятежниками и террористами».