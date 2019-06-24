Берлин, 24 июня, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Установлена судьба обоих лётчиков двух столкнувшихся в небе Германии истребителей Eurofighter, сообщает 24 июня телеканал N-TV со ссылкой на местную полицию.

По информации телеканала, один из пилотов не смог катапультироваться, и его тело было найдено среди обломков истребителя. Гибель лётчика подтверждена представителем ВВС ФРГ и полицией города Нойбранденбурга.

Второй участник авиакатастрофы был найден висящим на ветвях дерева. Сообщается, что он жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на северо-востоке Германии в ходе учебных полётов столкнулись два истребителя Eurofighter из состава 73-й эскадрильи ВВС Германии.

По данным СМИ, это подразделение занимается обучением пилотов-истребителей.