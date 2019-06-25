Москва, 25 июня, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Интервью с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, взятое известным журналистом Владимиром Познером, было оценено некоторыми экспертами как «альтернативная прямая линия», состоявшаяся прямо перед президентской. Почему именно Алексей Кудрин оказался надеждой тех, кто рассчитывает на возвращение России на путь «дальнейших либеральных реформ», рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выхода нет

Россия сейчас находится, вероятно, в более сложной ситуации, чем это было в 2008 году, когда Алексей Кудрин был вице-премьером и министром финансов. Еще с того времени памятны идеи, которые выдвигались Кудриным как рецепты улучшения экономической ситуации. Например, тарифы на электроэнергию должны расти ускоренными темпами, а поддержку регионам в выравнивании тарифов оказывать не нужно. Интересно, что именно повышение тарифов стало одной из главных тем в выступлениях Анатолия Чубайса за несколько прошедших лет.

«Равные условия для всех», взятые по верхней планке — по возможностям крупных предпринимателей, — могут стать неподъёмными для всех остальных. Таким образом, курс на ускоренный рост тарифов может обернуться социальным взрывом, ведь он гарантированно вызовет подъем цен со всеми вытекающими последствиями. Зато для тех, кто употребит собранную «энергетическую дань» на внедрение в России т. н. зеленой энергетики вроде ветрогенераторов, эта схема может обернуться настоящим Клондайком. Вот только стоит ли этот «Клондайк для некоторых» риска обрушить страну в бездну социального нестроения и бедности?

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