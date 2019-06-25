Москва, 25 июня, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Что представляет собой война элит в масштабе планеты, откуда взялись эти разные элиты и почему именно Россия стала таким препятствием для глобалистов, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая игра

Идея глобализма уверенно шагала по планете при поддержке лидера западного мира — США. Но безудержное накачивание транснациональных корпораций (ТНК), действующих без обязательств перед каким-либо государством, оказалось опасно для каждой из национальных элит в отдельности. Элита американская, не пожелавшая бросить свою страну в топку глобального торжества набирающих силу ТНК, дала феномен президентства Дональда Трампа.

Трамп и его единомышленники решили исключить США из глобального «плавильного котла», возможно, отправив туда все остальные государства и оставив для себя роль мирового лидера в изменившихся условиях. Вот только эти «все остальные», включая сильнейших игроков вроде Евросоюза и Китая, не торопятся исполнять волю Вашингтона. Противостояние глобализаторов и националов идет вокруг каждого центра силы — и действующего актуально, и того, который может возникнуть в будущем. Россия же, первой провозгласившая принцип суверенитета в качестве одного из основных, служит основной целью нападок как для глобализаторов, так и для тех, кто готов выстраивать собственный суверенитет за счет чужого.

Читайте статью Руслана Хубиева «То, чего не расскажет Запад: мир в эпицентре войны элит».