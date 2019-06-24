Гавр, Франция, 24 июня, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что западные санкции против России не являются чем-то постоянным, и они могут быть отменены в любой момент. Об этом глава французского правительства заявил в ходе переговоров с главой правительства России Дмитрием Медведевым.

Iranreview.org Санкции

«Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог с Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности», — подчеркнул Филипп.

Он также заявил, что французские предприятия привержены российскому рынку даже несмотря на санкции.

Но глава правительства России Дмитрий Медведев не стал обольщаться и отметил, что довольно часто так бывает, что в международных отношениях стороны расходятся в позициях. Споры между государствами возможны и нужны, считает Медведев.

Кроме того, глава правительства России констатировал, что в мире утеряно доверие между государствами, а это очень негативная тенденция.

«Ведь недаром появилось утверждение, что в чем-то в мире в настоящий момент обстановка хуже, чем в период холодной войны. Почему? Потому что нет общения — нет доверия, нет доверия — нет возможности решать задачи», — сказал Медведев.