Душанбе, 24 июня, 2019, 20:00 — ИА Регнум. В Таджикистане будет построен еще один завод по производству цемента. Инвестиционное соглашение между правительством страны и ООО «Мохир цемент» о строительстве и введении в эксплуатацию предприятия в районе Джалолиддини Балхи Хатлонской области, подписанное в мае 2019 года, ратифицировала нижняя палата парламента Таджикистана (маджлиси намояндагон), передают местные СМИ сегодня, 24 июня.

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По данным председателя госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана Фаруха Хамрализода, новое предприятие будет ежегодно вырабатывать 600 тыс. тонн цемента. На строительство объекта будет инвестировано 300 млн сомони (порядка 31,8 млн долларов).

Согласно положениям документа, 90%, а именно 120 человек от всех рабочих на предприятии будут гражданами Таджикистана, компания обязуется установить оборудование, которое отвечает экологическим стандартам. Импортируемое оборудование не будет облагаться НДС и таможенными пошлинами.

Предполагается, что новый завод не только удовлетворит потребности в цементе Хатлонской области, но также обеспечит экспорт продукции в соседний Афганистан.

Льготный период составит пять лет, по его истечении, а также выходе на проектную мощность, налоговые отчисления составят 40 млн сомони в год (317 тыс. долларов).

Отметим, что это не первый цементный завод компании. Таджикско-китайское предприятие «Международная компания Чунтай Мохир цемент» в 2016 году построило объект с годовой мощностью 1,2 млн тонн цемента в Яванском районе Хатлонской области.

Напомним, что в настоящее время в Таджикистане производством цемента занимаются 14 компаний. В 2018 году цементные заводы страны выработали более 3 млн 844,2 тыс. тонн, что на 23,3% превышает показатели предшествующего, 2017 года.