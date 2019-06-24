Ханты-Мансийск, 24 июня, 2019, 19:52 — ИА Регнум. В Югре высший балл за единый государственный экзамен получили 50 выпускников. Таковы предварительные данные основного этапа сдачи ЕГЭ, сообщили журналистам в окружном департаменте образования и молодёжной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Три выпускника смогли сдать на 100 баллов сразу два экзамена. По русскому языку и физике 100-балльниками стали Аминат Исмаилова из физико-математического лицея-интерната и Рамазан Максютов (гимназия № 2 города Сургута). А Александра Потапова, которая успешно окончила многопрофильную школу №5 (Нефтеюганск), сдала на такие же высокие показатели химию и русский язык.

Как отмечает директор департамента Алексей Дренин, 2019 год стал в Югре самым урожайным на 100-балльников. В основном столь успешно были сданы литература, русский язык и химия.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая. Он завершится 1 июля.