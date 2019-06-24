Вашингтон, 24 июня, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен, что американским военным «вообще не нужно» находиться в Ормузском проливе для охраны морских перевозок, 24 июня передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп отметил, что значительная часть нефти через пролив поступает в Японию и Китай, и этим странам неплохо было бы защищать собственные танкеры.

«Страны должны защищать свои собственные корабли. Это всегда было опасным путешествием», — заявил Трамп .

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