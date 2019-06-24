Магас, 24 июня, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку.

Kremlin.ru Юнус-Бек Евкуров

Об этом он рассказал 24 июня в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии. В частности, Евкуров объявил, что обратится к президенту России с просьбой о досрочной отставке с поста главы республики, хотя в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году.

«Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики», — сказал Евкуров.

При этом Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что народ республики разобщён и ответственность за это лежит на власти, религиозных кругах и общественных организациях.

«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором — личные интересы или интересы республики», — сказал Евкуров.

Напомним, Евкуров возглавил Ингушетию в самое тяжёлое для республики время, получив тяжелейшее ранение в ходе покушения на него, смог стабилизировать обстановку и очистить регион от террористов. Пользуясь своим авторитетом боевого офицера и человека слова, привлёк субсидии из федерального бюджета, за счёт которых возродилась социальная сфера Ингушетии, умножилось число школ, больниц и детских учреждений. По мнению многих соотечественников, решение об отставке Юнус-Бек Евкуров принял в расчёте избежать раскола в обществе, переживающем напряжённый период из-за протестных акций на фоне сложных вопросов установления административных границ с соседними субъектами Российской Федерации.