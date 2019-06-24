Пекин, 24 июня, 2019, 18:51 — ИА Регнум. В 2019 году китайские университеты окончило рекордное количество выпускников — более 8,34 млн человек, сообщает 24 июня Синьхуа со ссылкой на публикацию в центральном органе КПК «Жэньминь жибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Выпускники

К 2018 году в КНР с университетским дипломом вливались в трудовую жизнь 45% от общего числа впервые устроившихся на работу.

Переломным годом, в котором резко возросло количество поступивших в вузы, считается 1999 год. По сравнению с предыдущим 1998 годом количество студентов выросло более чем на 47%.

В настоящее время система распределения выпускников в КНР отменена, и за свое трудоустройство выпускники вузов отвечают сами.