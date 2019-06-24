Москва, 24 июня, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») считает бессмысленным судебный спор о запрете перевозчиков типа BlaBlaCar — прогресс не остановить.

Marc van der Chijs Беспилотный автомобиль

Ионин напомнил, что во времена индустриализации в Великобритании появились «луддиты» — движение, которое боролось против замещения ручного труда машинами.

«Конкретно началось это с ткацких станков, которые ломал лидер этого движения Нед Лудд. Потом были бунты извозчиков против автомобилей, трубочистов против центрального отопления и много еще чего. Но все эти изменения — результат прогресса, который уже никак не остановить. Тем более когда в виде «новых луддистов» в 2019 году выступают никому неизвестные транспортные конторы из Астрахани, которые или хотят пиара, или плохо отражают законы эволюции», — отметил Ионин в Facebook.

Впрочем, то ли еще будет, когда начнется повсеместное внедрение беспилотных автомобилей, прогнозирует парламентарий.

«На наш век еще придётся «новый луддизм» профессиональных водителей», — заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, транспортная компания из Астрахани «Транс Лайн» подала в суд на сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar с требованием прекратить его деятельность в России. Соответствующий иск был принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы. К иску также присоединился ряд других перевозчиков — преимущественно индивидуальных предпринимателей, а также две фирмы из Краснодарского края. Ответчиками по делу выступают Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и ООО «КОМЬЮТО РУС».