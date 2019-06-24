Москва, 24 июня, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Экс-сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу советнику главы «Межрегионзага» Раулю Арашкуову может быть продлен срок пребывания под стражей. Об этом перед судом ходатайствуют следователи.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест Арашукова

В случае удовлетворения их обращения обвиняемые в нескольких преступлениях отец и сын Арашуковы могут пробыть в СИЗО еще три месяца — до 30 сентября, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Напомним, Рауф Арашуков и его Отец Рауль Арашуков были задержаны 30 января 2019 года. Старшего обвиняют в создании преступного сообщества на Северном Кавказе и Юге России, состоящего из топ-менеджеров газовых компаний, которое похитило у ПАО «Газпром» газа на сумму свыше 30 млрд рублей. Экс-сенатора подозревают в участии в этом сообществе, а также в причастности к двум убийствам, совершенным в Карачаево-Черкесии в 2010 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, по делу Арашуковых задержаны уже девять человек. Двое объявлены в розыск. Расследование уголовного дела по декриминализации топливно-энергетического комплекса Северного Кавказа продолжается.

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