Москва, 24 июня, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации рекомендует гражданам России воздержаться от посещения эфиопского региона Амхара, где сохраняется определённая напряженность после неудавшейся попытки государственного переворота. Соответствующее заявление распространила сегодня, 24 июня, пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Эфиопия

На Смоленской площади заявили, что Москва продолжает следить за развитием ситуации в Эфиопии. Всем российским гражданам, находящимся в Эфиопии или планирующим поездку в эту страны, рекомендуется воздержаться от посещения региона Амхара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в эфиопском регионе Амхара группа заговорщиков попыталась организовать захват власти, но потерпела поражение. Вооруженные люди атаковали здание администрации региона Амхара в городе Бахр-Дар. В ходе нападения погибли несколько человек, в том числе губернатора региона Амхара Амбачеу Меконнен.

Стоит отметить, что в тот же день в столице Эфиопии был убит начальник генерального штаба Вооруженных сил страны Сааре Меконнен.