Екатеринбург, 24 июня, 2019, 18:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выпускница гимназии №9 Анастасия Пределина набрала за ЕГЭ 400 баллов. Об этом журналистам сообщили в Рособрнадзоре.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Девушка сдавала русский язык, физику, информатику и профильную математику. Все её работы были оценены на высший балл.

Как сообщили журналистам в свердловском областном министерстве образования и молодёжной политики, выпускники Свердловской области демонстрируют на ЕГЭ всё более высокие результаты. В частности, растёт число школьников, которые сдали на 100 баллов математику.