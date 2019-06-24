Мурманск, 24 июня, 2019, 18:19 — ИА Регнум. На форуме «Армия — 2019» будет подписано соглашение о модернизации мощностей 35-го судоремонтного завода в Мурманске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Mil.ru ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»

Напомним, вопрос модернизации дока остро встал после инцидента с затоплением плавдока, при котором получил повреждения единственный в составе ВМФ России авианесущий крейсейр «Адмирал Кузнецов».

После подписания соглашения последует подписание договора на выполнение работ по ремонту причала, у которого будет продолжен ремонт крейсера. Сроки начала работ пока не сообщаются, планы по выполнению ремонта авианосца остаются неизменными — корабль будет сдан в 2021 году, сообщил источник.

Напомним, военно-технический форум «Армия-2019» состоится с 28 по 30 июня.