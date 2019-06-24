Вашингтон, 24 июня, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Министерство внутренней безопасности США сообщило, что Иран активизировал кибератаки на США на фоне роста напряженности в Персидском заливе. Об этом пишет военный ресурс Task and Purpose. Отдельное заявление по этому поводу 22 июня сделал директор Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности Кристофер Кребс. Агентство входит в состав министерства внутренней безопасности США.

Defense.gov CYBERCOM

В частности, Кребс сказал: «В последнее время наблюдается рост вредоносной киберактивности, направленной на промышленность и правительственные учреждения Соединенных Штатов акторами иранского режима и его доверенными лицами». Кребс также отметил, что в ходе кибератак исполнители «стремятся сделать гораздо больше, чем просто украсть данные и деньги: то, что может начаться как проблема с учетной записью, и вы думаете, что можете просто потерять данные, может быстро стать ситуацией, когда вы потеряли всю свою сеть».

Следует заметить, что 20 июня Дональд Трамп внезапно отозвал план авиаударов по Исламской Республике Иран в ответ на сбитый беспилотник США. В то же время, по информации газеты The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с вопросом, вечером 20 июня Дональд Трамп одобрил наступательный кибер-удар США, который вывел из строя иранские компьютерные системы, используемые для запуска управляемых и неуправляемых ракет.

Следует заметить, что в ходе своего президентства Трамп предоставил значительную автономию CYBERCOM, командованию вооруженных сил США для киберопераций. Новая стратегия позволяет CYBERCOM проводить некоторые из своих операций без консультаций с чиновниками Белого дома или других правительственных учреждений.

По мнению независимых экспертов, информационные вбросы про взаимные кибератаки США и Ирана могут быть далеки от того, что происходит в реальности, и являются просто элементами развязанной информационной войны против Тегерана.