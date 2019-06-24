Джидда, Саудовская Аравия, 24 июня, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом аль-Саудом в Джидде, 24 июня передает агентство Reuters.

Майк Помпео и Салман аль-Сауд

Также Помпео пообедал с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Госсекретарь США обсуждал с королем и кронпринцем противодействие терроризму, иранскую угрозу, а также нападение на танкеры в Оманском заливе.

Автор «Свобода судоходства имеет первостепенное значение», — написал Помпео в «Твиттере», комментируя переговоры.

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