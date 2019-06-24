Кемерово, 24 июня, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Мэр кузбасского Кемерова Илья Середюк опубликовал декларацию о доходах за 2018 года. Документ размещён на сайте администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kemerovo.ru Илья Середюк

Годовой заработок мэра Кемерова за прошлый год составил чуть более 3 млн рублей (за 2017 год — почти 2,4 млн рублей). В собственности — доля садового участка (1 501 кв. м), в совместной собственности также земельный участок (1 182 кв. м,), жилой дом (192,1 кв. м), квартира (173,2 кв. м) и доля в нежилом помещении (75,3 кв. м).

Супруга Ильи Середюка задекларировала почти 3,3 млн рублей годового дохода (за 2017 год — почти 2,5 млн рублей). В совместной собственности земельный участок, жилой дом и квартира, в индивидуальной — нежилое здание (20,6 кв. м). и нежилое помещение (39,6 кв. м). Также у жены мэра Кемерова есть автомобиль BMW X3 XDRIVE 20I, снегоход «SCANDIC-SUV-600» и прицеп к легковому автомобилю «ТС М3СА 817 711».

Напомним, что в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции государственные гражданские служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей до 30 апреля следующего за отчётным периодом года. Однако доходы мэра Кемерова за 2018 год обнародованы только сейчас.