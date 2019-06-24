Ашхабад, 24 июня, 2019, 18:00 — ИА Регнум. Чиновники мэрии туркменской столицы продемонстрировали президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову объемный макет нового жилого комплекса, который получил неофициальное название «Ашхабад-сити», пишет «Туркменистан сегодня».

(сс) Juris Paiders Ашхабад

Глава государства ознакомился с эскизами будущей застройки и детализированным трехмерным макетом, на котором отображены архитектурные ансамбли и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры нового «города в городе».

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Отмечается, что под строительство жилого комплекса на севере столицы будет выделен земельный участок площадью 744 гектара. В «Ашхабад-сити» хотят построить свыше 200 зданий, из которых 180 — жилые дома высотой от 12 до 35 этажей. После реализации проекта в них планируют поселить 107 000 человек.

Помимо многоквартирных домов, на территории этого жилого комплекса хотят построить комплекс административных зданий и предприятий сферы услуг, четыре школы на 3 000 мест и четыре детских сада на 1 200 мест, туркменскую национальную консерваторию и музыкальную школу, поликлинику и два дома здоровья, два торгово-развлекательных центра, магазины и кафе, стадион и спортивный комплекс, центр торжеств и четыре многоуровневые автостоянки.

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