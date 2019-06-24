Тегеран, 24 июня, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Беспилотники США будут сбиты снова если нарушат границу Ирана, заявил командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади, сообщает 24 июня агентство Tasnim.

Af.mil RQ-4 Global Hawk

«Мы все видели, что беспилотник был уничтожен. И мы говорим, что готовы это повторить. Враг это знает», — цитирует агентство слова Ханзади.

Напомним, 20 июня что иранским комплексом ПВО был сбит беспилотный разведчик ВМС США, нарушивший границу воздушного пространства исламской республики. Пентагон признал потерю летательного аппарата спустя почти сутки и заявил, что беспилотник был сбит в международном пространстве над Ормузским проливом.