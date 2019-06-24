Киев, 24 июня, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В Киеве откроют крупнейший на Украине архив документов силовых структур Советского Союза: Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, генеральной прокуратуры, Народного комиссариата внутренних дел СССР, Комитета государственной безопасности. Об этом 24 июня написала на своей странице в Фейсбуке жена директора Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, член Инициативной группы «Первое декабря», волонтер Ярина Ясиневич.

Pexels Архив

«Нашли для вас 11 тысяч квадратов в Киеве и сделаем здесь архив ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Помещение для архива Институту нацпамяти передал Нацбанк, оно добротное, и здесь появится современный архив. Чтобы — «никогда снова». Для людей, которые ищут правду о судьбе родных — будет всё в одном месте, просто, удобно и комфортно. А силовики и полиция будут заниматься присущей работой. Не историей», — отметила Ясиневич.

В свою очередь Вятрович заверил, что архив станет лучшим на Украине. При этом любой человек сможет получить доступ к архивным документам.

«Мы находимся на территории, которая принадлежит Национальному банку, в Монетном дворе. Часть помещений, которые тут есть, передают под архив Государственного музея национальной памяти. Сейчас это 11 тыс. м кв. Благодаря реконструкции площадь может быть увеличена до 18 тыс. Это восьмиэтажное здание, которое можно обустроить и сделать из него лучший в Украине архив, где будут храниться документы коммунистических спецслужб. Они будут не только храниться, их смогут использовать все люди, которые хотят узнать о прошлом Украины», — рассказал Вятрович 24 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, архив заработает через несколько лет.

«На этот год принято решение о создании проектно-бюджетной документации. В следующем году сможет говорить о реконструкции. Речь идет о нескольких годах, прежде чем архив сможет заработать. Мы постараемся, чтоб хотя бы часть этих помещений как можно быстрее начала работать. К сожалению, в Украине только в 2015 году был принят закон об открытии архивов коммунистических спецслужб. Это на 20 лет позднее, чем в других странах Восточной Европы. Но мы уверенно догоняем эти страны», — добавил Вятрович.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году парламент Украины принял закон, который предусматривает открытие архивов репрессивных органов коммунистического режима. Закон предусматривает открытие всех архивов репрессивных органов СССР на Украине с 1917 по 1991 год.

Все архивы переданы Институту национальной памяти и рассекречиваются.