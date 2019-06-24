Москва, 24 июня, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилила контроль за алкоголем из Грузии. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Алкоголь

Ведомство отмечает, что причиной усиления контроля над импортируемым в Россию грузинским алкоголем стало ухудшение качества продукции. К примеру, с 2014 года по 2018 года количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза. В 2018 году было зафиксировано 203 тыс. литров некачественного грузинского алкоголя.

Усиленный контроль будет осуществляться в отношении продукции АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компани», ООО «Кахетинское Традиционное Виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом Грузинского Вина», ООО «Корпорация Грузинское Вино», ООО «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и ООО «Батоно».

На данный момент все партии товаров от этих грузинских производителей не допущены к ввозу в Российскую Федерацию.