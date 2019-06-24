Санкт-Петербург, 24 июня, 2019, 17:03 — ИА Регнум. С 15 по 23 июня 2019 года в Хорватии проходили международные рейтинговые турниры Zagreb и Sirius Open по теннису на колясках. Как сообщает Благотворительный фонд «Точка опоры», участие в соревнованиях принимали сильнейшие спортсмены со всего мира, которые борются за рейтинговые очки и возможность участвовать в летних Паралимпийских Играх 2020.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» Полина Шакирова

Петербургская спортсменка Полина Шакирова — многократный призер всероссийских и международных чемпионатов — дошла до полуфинала в личном зачете и стала первой в парном разряде, заработав 58 рейтинговых очков в преддверии Паралимпиады 2020:

«Настрой был боевой. Я достигла двух полуфиналов в одиночном разряде и выиграла парный с партнёршей из Колумбии. Получила 58 рейтинговых очков, по моим подсчетам поднимусь на 6−7 позиций в личном рейтинге и стану сороковой в мировом, точный рейтинг будет известен после 1 июля», — поделилась Полина Шакирова.