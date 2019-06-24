Вашингтон, 24 июня, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что текущий месяц станет «лучшим июлем в истории США», несмотря на политику Федрезерва, 24 июня передает агентство Reuters.

Оптимист

В своем «Твиттере» Трамп напомнил, что ФРС «слишком быстро повышала ставки» и «проводила масштабные сокращения», что стоило экономике США около $50 млрд в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам последнего заседания ФРС представители центробанка США заявили, что всё-таки начнут снижать базовую процентную ставку к концу 2019 года.

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