Ереван, 24 июня, 2019, 16:52 — ИА Регнум. «Следует констатировать, что после предыдущего заседания [Совета безопасности Армении], к сожалению, атмосфера безопасности вокруг Армении не только не разрядилась, но и наоборот: происходят определенные процессы в нашей среде, которые заставляют нас быть более бдительными в вопросе вызовов нашей безопасности».

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Никол Пашинян

Об этом на очередном заседании Совета безопасности Армении сегодня, 24 июня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как передаёт пресс-служба правительства Армении, он отметил, что в повестку заседания совбеза входят также текущие вопросы касательно региональной ситуации и решения, принятые в результате их обсуждения.

Премьер-министр выразил уверенность, что удастся найти необходимый инструментарий, чтобы не возникло дополнительных рисков для Республики Армения либо они были в управляемых рамках.

«Безопасность Республики Армения и Республики Арцах, конечно, является серьезнейшим приоритетом для нашего правительства. И в этом направлении перед нами стоит вопрос решения не только текущих, среднесрочных, а также стратегических, долгосрочных задач», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, эти обсуждения, конечно, происходят не только в формате Совета безопасности, но и в политической среде, в виде различных консультаций в формате правительства.

«Но, конечно, Совет безопасности — это тот орган, где результаты всех этих обсуждений должны обобщаться и превращаться в практические результаты и решения», — отметил глава правительства.