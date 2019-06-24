Калуга, 24 июня, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Калуге завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по фактам хищения автомобильных комплектующих, совершенных на территории одного из автомобильных заводов. Об этом 24 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Место преступления

По версии следствия, с января по июнь 2018 года, действуя в составе организованной группы, пятеро сотрудников автомобильного завода неоднократно похищали автомобильные комплектующие для последующей их реализации. Таким образом, с территории завода были похищены несколько десятков комплектов фар, сенсорные дисплеи, автомагнитолы и иные запчасти. Общая сумма ущерба, причиненная заводу, составила около 940 тысяч рублей. Следствием была установлена причастность обвиняемых к пяти эпизодам краж.

Кроме того, дополнительно злоумышленниками была выстроена мошенническая схема, направленная на получение прибыли, в которую были вовлечены четыре представителя организаций, поставляющих товары для нужд автомобильного завода.

Так, индивидуальные предприниматели получали заказы на поставку товаров, за которые поступала оплата в соответствии с предоставленными платежными документами. В ходе предварительного расследования установлено, что финансовая документация оформлялась надлежащим образом, однако сами товары на территорию завода не доставлялись. Денежные средства, поступившие на счета индивидуальных предпринимателей, распределялись между участниками организованной группы. В ходе следствия доказана причастность фигурантов к четырем аналогичным эпизодам противоправной деятельности.

В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по статьям «Кража» и «Мошенничество», направлены для рассмотрения в Калужский районный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативниками калужского регионального УФСБ России в рамках обеспечения экономической безопасности ОАО «Калужский турбинный завод», участвующего в выполнении государственного оборонного заказа, совместно с полицией пресечена преступная деятельность начальника управления закупок. Было установлено, что он, используя служебное положение, перечислил денежные средства, принадлежащие оборонному заводу, в сумме 23 млн 505 тыс. 713 рублей на счета подставных коммерческих структур, которые заведомо не являлись поставщиками завода и были созданы для осуществления противоправных действий. Полученными незаконным путем финансами злоумышленник распоряжался по личному усмотрению. Калужский районный суд приговорил бывшего начальника управления закупок завода к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.