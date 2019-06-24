Киев, 24 июня, 2019, 16:33 — ИА Регнум. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) может стать эффективным механизмом в борьбе с монополиями, которые контролируются крупным бизнесом. Об этом 24 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя возможные варианты борьбы новой власти с олигархическими монополиями.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он напомнил, что действующее руководство АМКУ не боролось с монополями. Новый состав парламента сможет отправить в отставку действующее руководство комитета, которое «контролируется олигархами».

«Но против олигархов можно эффективно использовать, прежде всего, антимонопольное законодательство. Олигархи потому и олигархи, что в сфере экономики во многих отраслях они явно занимают монопольное положение и диктуют стране свои услуги, цены по тарифам… Антимонопольный комитет явно контролировался олигархами. Сейчас появились некоторые дела и штрафы, но небольшие, не имеющие решающего значения», — добавил Суслов.

По его словам, Зеленскому важно договориться с крупным бизнесом о снижении цен на газ, электроэнергию и коммунальные тарифы.

«Главное другое, у нас олигархи — основные монополисты в экономике. Они держат в руках энергетический сектор, они держат поставки газа, поставки электроэнергии, от них решающим образом зависит динамика коммунальных платежей. К сожалению, пока Зеленский не определил свою политику (в отношении олигархов — ред.). Будет ли он добиваться снижения явно завышенных коммунальных платежей, цен на газ или не будет? Это ключевой вопрос, который затрагивает каждого гражданина. Сейчас все ждут, будет ли с 1 июля повышение цен на электроэнергию или не будет, после ввода закона о рынке электроэнергии. Если бы он сказал: «Договорился с олигархами, которые контролируют газораспределение, все наши облгазы. Цена на коммунальные услуги будет снижена, цена газа будет снижена», — сказал Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Зеленский не обещал снижения тарифов для украинцев.

«Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, хотя он понимает, что это является проблемой. Если послушать, что именно говорил президент в ролике о тарифах, то там он заявлял о необходимости увеличения добычи газа, инвестирования, остановки импорта газа и развития экспорта. Тогда цена на газ в нашей стране упадет на 20−30%, а может и больше», — сказал Герус. По его словам, Зеленский «шутил о тарифах», что они высокие.

Позже Герус публично извинился за свои слова, добавив, что «это плохая тема для шуток».