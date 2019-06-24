Вашингтон, 24 июня, 2019, 16:16 — ИА Регнум. По мнению американского аналитического центра Center for Responsive Politics, «Пентагон переживает встряску наверху, но влияние крупных оборонных и аэрокосмических компаний держится твердо». Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Патрик Шэнахэн, бывший исполнительный директор компании «Боинг», который исполнял обязанности министра обороны с января 2019 года, отозвал свою кандидатуру с процесса утверждения в должности министра и ушел со своего поста в Пентагоне 18 июня. Новым исполняющим обязанности министра стал Марк Эспер, нынешний министр сухопутных войск США и бывший лоббист компании «Рейтон».

Марк Эспер работал вице-президентом по связям с правительством в компании «Рейтон» с 2010 по 2017 год, прежде чем занять должность в администрации президента США Дональда Трампа. Эспер имеет боевой опыт, он был командиром пехотного взвода в войне в Персидском заливе в 1991 году и участвовал в операции по вытеснению иракских войск из Кувейта.

Во время своего пребывания в «Рейтон» Марк Эспер сосредоточился на заказах в рамках оборонного бюджета США, имеющих решающее значение для прибыли компании. Компания опубликовала рекордные федеральные лоббистские расходы во время пребывания Эспера на своем посту. Эти расходы достигли пика в 2013 году и составили более 7,6 миллиона долларов.

Эспер является одним из многих лоббистов, которые входят в администрацию Дональда Трампа. Бывший лоббист нефтегазового сектора США Эндрю Уилер сейчас руководит Агентством по охране окружающей среды. Дэн Элвелл, бывший лоббист компании American Airlines, возглавляет Федеральное авиационное управление.

Нынешний исполняющий обязанности министра сухопутных войск США Райан Маккарти является бывшим исполнительным директором компании «Локхид Мартин» и работал над программой создания истребителя-невидимки F-35.