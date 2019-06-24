Киев, 24 июня, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко приехал на телеканал «Прямой» и успокоил коллектив, заявив, что не намерен продавать канал, сообщило 24 июня издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Участники встречи рассказали журналистам, что Порошенко поблагодарил коллектив телеканала за поддержку и заверил, что не будет продавать «Прямой» председателю объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь!» Виктору Медведчуку.

«Главная тема встречи — успокоить коллектив и заверить, что канал не намерен менять собственника, и что информационная политика тоже не поменяется», — сообщил другой участник мероприятия.

Напомним, что номинальным собственником «Прямого» является бывший член «Партии регионов» Владимир Макеенко, однако многие СМИ сообщали, что канал принадлежит Петру Порошенко.

После проигрыша Порошенко на выборах, канал покинула часть коллектива во главе с руководителем «Прямого» Алексеем Семёновым.