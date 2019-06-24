Москва, 24 июня, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Второй международный форум «Развитие парламентаризма» соберет парламентариев из 131 страны мира, площадка формирует большой пул друзей России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

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«Все наши коллеги из парламентов разных стран съезжаются в Москву для того, чтобы еще раз сверить часы, обсудить совместные законодательные инициативы, поговорить о тех проблемах, которые являются общими для сегодняшней деятельности парламентов и, конечно же, для того, чтобы посмотреть Москву, Россию, познакомиться со своими коллегами», — заявил Толстой.

«Мне кажется, что эта площадка формирует большой широкий пул друзей нашей страны, и очень хочется, чтобы друзья нашей страны были не просто гостями, но и внесли содержательный большой вклад в нашу работу», — отметил вице-спикер Госдумы.

По его словам, речь пойдет о правовом регулировании цифровой экономики — много различных подходов в разных странах, также предполагается отдельная дискуссия по вызовам, связанным с международной безопасностью, включая информационную компоненту, предстоит обсудить проблемы работы межпарламентских институтов.

Новые элиты

Наша задача не собрать рекордное количество спикеров, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Уверен, что форум станет стержневым не только в международной повестке Госдумы, но и в нашей работе с приходящими, нарождающимися политическими элитами в десятках и десятках стран мира на разных континентах», — заявил Слуцкий.

Это важнейшее направление работы, здесь есть «серьезный ресурс для парламентской дипломатии», отметил парламентарий.

Участники

На форуме ожидается около 800 иностранных представителей из 131 страны, 85 стран будут представлены на уровне официальных парламентских делегаций, из них 37 африканских стран. На форуме предварительно примут участие 49 спикеров — глав парламентов из 46 стран. Из них 32 делегации — представители африканского континента. На уровне заместителей спикера будет представлено 25 делегаций из 25 стран, и на уровне председателей комитетов парламентов — семь делегаций из четырех стран, остальные страны представлены депутатами, озвучил данные Петр Толстой.

При этом ожидается участие представителей девяти стран-членов СНГ, из них четыре спикера, молдавская делегация остается на первый день работы форума.

«Ожидается еще дополнительное решение по тем странам — это Южная Осетия, Туркмения и Грузия. С грузинами мы продолжаем работу… Мы полностью обеспечиваем всю безопасность, в данной ситуации гарантируем грузинам в том числе», — сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).