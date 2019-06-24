Киев, 24 июня, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Украинская делегация в ПАСЕ угрожает отставкой президенту Ассамблеи Лилиан Мари Паскье за якобы нарушение регламента.

Цитата из м/ф «Слон и Моська». реж. Пантелеймон Сазонов, Ламис Бредис. 1941. СССР Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!

Соответствующее заявление сделал представитель Киева, депутат Верховной рады Борислав Береза, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом Береза заявил, что именно усилиями Украины «был снесен» за нарушения с поста президента ПАСЕ Педро Аграмунт и сейчас главу Ассамблеи ждет такая же участь.

«Лилиан Мари Паскье нарушила регламент Ассамблеи. Для изменения повестки дня требуется 2/3 голосов присутствующих в зале. Она же посчитала, что такое решение может принять обычное большинство. У пророссийских сил так сильно желание быстро затянуть российскую делегацию в ПАСЕ, что они пошли на прямое нарушение», — заявил Береза.

По его словам, прямо сейчас украинская делегация «формирует юридическую позицию» по этому вопросу.

«Одного президента ПАСЕ, Педро Аграмунта, мы уже снесли за нарушение правил Ассамблеи. Его преемница пошла по тому же пути. Смутные времена», — констатировал украинский парламентарий.

Еще один представитель Украины, депутат Рады Георгий Логвинский, предположил, что эта сессия ПАСЕ станет «роковой» из-за возвращения российской делегации.

«Практика принятия решений за нас является пагубной и с непредсказуемыми последствиями. Обсуждается факт, что с России хотят снять санкции в ПАСЕ и об этом уже где-то кто-то договорился. В то же время не всё так просто», — отмечает Логвинский.

ИА REGNUM напоминает, что в России уже заявили о намерении вернуться к работе в ПАСЕ 25 июня при условии принятия соответствующей резолюции.

Совет Госдумы утвердил состав думской части делегации Федерального собрания для ее возможного участия в летней сессии ПАСЕ.