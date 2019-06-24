Анкара, 24 июня, 2019, 15:52 — ИА Регнум. Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 приобретены Турцией вопреки угрозам со стороны США. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV.

Mil.ru С-400

Чавушоглу подчеркнул, что ракетные комплексы куплены вне зависимости от того, какие решения о санкциях против Турции будут приняты и какие заявления последуют от США.

«Сейчас обсуждаются сроки поставок С-400 в Турцию. Отказа от поставок не будет», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер назвал весьма вероятным введение санкций против Турции за покупку российских ЗРС «Триумф». Источники Bloomberg информировали о рассмотрении жётских мер, призванных ударить по турецкой экономике.

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