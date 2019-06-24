Санкт-Петербург, 24 июня, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Более сотни бывших сотрудников автомобильного завода Ford Sollers в Ленобласти, уволенных в связи с закрытием предприятия, уже нашли новую работу. Остальным обещают максимальное содействие в трудоустройстве и индивидуальный подход, чтобы к осени найти подходящие вакансии. Об этом сегодня, 24 июня, заявили в правительстве Ленинградской области.

Vk.com/mprasu Завод Ford Sollers в Ленобласти

На заводе «Форд» во Всеволожске в марте 2019 года, когда стало известно о его закрытии, трудились 969 сотрудников, из которых около 500 — жители Ленинградской области. Производство автомобилей Focus и Mondeo на предприятии прекратилось в июне текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: На закрывающемся заводе Ford в Ленобласти соберут последний Focus

Представитель профсоюза работников завода Михаил Сергеев ранее сообщил ИА REGNUM, что не знает никого из коллег, кто бы уже нашел подходящую работу при помощи областной Службы занятости. Однако чиновники утверждают обратное.

«Более ста работников компании уже определились с новым местом работы и в ближайшее время приступят к исполнению своих обязанностей у новых работодателей. Большая часть высвобождающихся работников традиционно в июле-августе отбывают на так называемые «коллективные каникулы». Мы общались с сотрудниками компании и запланировали целевые ярмарки вакансий для предприятий, заинтересованных в бывших работниках «Форда». Также договорились провести Единый день трудоустройства 18 сентября, а не в октябре, как было запланировано ранее», — рассказал председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун.

Служба занятости Ленинградской области предлагает высвобождаемым работникам услуги по профориентации, организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации. Областные власти заверяют, что работают индивидуально с каждым сотрудником автозавода, подбирая варианты трудоустройства. В том числе проводятся консультации на территории предприятия, где остаётся часть персонала, занятая поддержанием его жизнедеятельности.

Что же касается дальнейшей судьбы самой промышленной площадки во Всеволожске, то она пока не определена.

«На сегодняшний день Минпромторг совместно с экономическим блоком правительства Ленинградской области активно занимается подбором инвестора на площадку», — отметили в областной пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие и действующие сотрудники автомобильного завода во Всеволожске вместе с профсоюзными активистами выйдут на митинг в защиту своих прав на площади Ленина в Санкт-Петербурге 29 июня. Они потребуют сохранения рабочих мест на площадке во Всеволожске после прихода ее нового владельца и помощи в защите интересов трудящихся со стороны властей Ленобласти.