Дербент, Дагестан, 24 июня, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Матери задержанных в дагестанском Дербенте Ислама Барзакуева и Гасана Курбанова проводят одиночные пикеты у здания городского отдела полиции и мечети. Женщины грозятся объявить голодовку, если их сыновей не выпустят на свободу, пишет 24 июня «Черновик».

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Напомним, Барзукаев, Курбанов, а также ещё один житель Дербента Миразали Миразалиев были задержаны 15 июня. Как сообщила ранее пресс-служба МВД Дагестана, молодые люди подозреваются в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ. Отмечалось, что при них были обнаружены сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним.

Кроме того, согласно сообщению ведомства, в ходе разбирательства один из задержанных рассказал о схроне оружия на окраине Дербента. На указанном пустыре полицейские якобы нашли спрятанное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Как сообщало ИА REGNUM, родственники молодых людей уверены, что оружие им подбросили при задержании сотрудники центра по противодействию экстремизму. Кроме того, родители убеждены, что из их сыновей пытками выбивают показания. Такое предположение выдвинул и общественный деятель Шамиль Хадулаев, который 18 июня встретился с подозреваемыми в ИВС.

«Со слов задержанных, жалоб на условия содержания и питания в ИВС городского отдела полиции Дербента у них не имеется. Также на наше обращение, есть ли какие-то претензии к сотрудникам правоохранительных органов, проводившим задержание, они ответили, что не имеются. Но в ходе визуального осмотра у всех троих мы обнаружили точки на пальцах рук, что говорит о том, что, скорее всего, их подвергали пыткам с помощью электротока, хоть они в этом не признаются», — написал Хадулаев на своей странице в Instagram.

Кроме того, по словам общественника, у Барзакуева на правом боку имеется синяк диаметром примерно 4 см. На вопрос об обстоятельствах его появления молодой человек не смог дать вразумительного ответа, уточнил Хадулаев.