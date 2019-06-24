Москва, 24 июня, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Регионам РФ не хватит денег для того, чтобы добиться повышения суммарного коэффициента рождаемости (СКР). Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 24 июня было рассказано на пресс-конференции, посвящённой докладу «Демография-2024: как обеспечить устойчивый прирост численности населения», подготовленному Общественной палатой РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

«За последние три года объём инвестиций на поддержку семей с детьми в Сахалинской области вырос на 79% — с 2,9 млрд в 2014 году до 7 млрд в 2017 году. Объём инвестиций на поддержку семей с детьми в Сахалинской области в 2016 году составил 0,84% от регионального валового продукта и 0,9% в 2017 году, — выяснили авторы доклада. — Но если бы эти меры поддержки семей с детьми были реализованы для всего населения России, инвестиции составили бы 1890 млрд рублей в 2016 году, что соответствует 2,2% валового национального продукта страны».

При этом они подчеркнули, что жизнь на Сахалине дороже, чем в целом по России.

«В 2016 году уровень среднедушевых доходов в Сахалинской области составил 49,6 тысяч рублей, а в среднем по России — 30,7 тысяч рублей, — гласит доклад. — Ориентируясь на данное соотношение, можно предположить, что если бы сахалинский комплекс мер был реализован во всех регионах России, то объём дополнительных инвестиций на поддержку семей с детьми соответствовал бы 1,34% валового национального продукта».

Но высокий уровень доходов на Сахалине, как отметили эксперты Общественной палаты, обеспечивают высокооплачиваемые сотрудники энергетического сектора экономики, а поддержка оказывается в основном семья с невысокими доходами, что также следует учесть при расчётах.

«Прожиточный минимум в Сахалинской области в IV квартале 2016 года составил 13 728 рублей, а в России — 9691 рубль, — отметили авторы доклада. — Оценивая потенциал инвестиций по прожиточному минимуму, можно предположить, что если бы сахалинский комплекс мер был реализован во всех регионах России, то объём дополнительных инвестиций на поддержку семей с детьми соответствовал бы 1,55% ВВП».

Таким образом, эксперты Общественной палаты уверены, что объём инвестиций на поддержку семей с детьми в субъектах Российской Федерации, которые могут привести к росту показателя рождаемости до уровня воспроизводства населения (2,16 ребенка на женщину), потребует 1,34−1,55% ВВП.

«Очевидно, что такой объём поддержки является неподъёмным для большинства регионов и не может быть реализован без федеральной поддержки, — подытожили авторы доклада. — Но без ресурсного обеспечения невозможно реализовать прорыв и в демографической политике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла пресс-конференция, посвящённая выходу доклада Общественной палаты РФ «Демография-2024: как обеспечить устойчивый прирост численности населения», подготовленному заместителем председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, генеральным директором АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергеем Рыбальченко.