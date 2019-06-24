Махачкала, 24 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Рейтинг регионов России, где самая большая доля автомобилей Lada на местном авторынке, составило аналитическое агентство «Автостат».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна LADA 4x4

Топ-10 регионов был составлен по итогам первых пяти месяцев 2019 года.

Самая большая доля автомобилей тольяттинского автозавода на авторынке Дагестана — 56%. Всего на 2,6% отстает Калмыкия. На третьем месте — Кабардино-Балкария (50,9%). Далее следуют: Алания-Северная Осетия (49,4%), Тува (48,5%), Чувашия (48,2%), Карачаево-Черкессия (46,7%), Ингушетия (45,1%), Удмуртия (44%) и, наконец, Самарская область (42%).

Стоит отметить, что на московском авторынке доля автомобилей Lada составляет всего 5%, а в Санкт-Петербурге — 10%. По России в целом доля тольяттинского бренда составляет 22,6%.

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