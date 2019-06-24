Москва, 24 июня, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Россельхознадзор 24 июня 2019 года вводит временные ограничения на поставки продукции одного белорусского предприятия, сообщается на сайте ведомства.

Рене Магритт. Это — кусок сыра

Уточняется, что решение принято в связи с тем, что в сыре, произведенном белорусским предприятием ПУП «Мстиславльмолоко», повторно выявлен натамицин — противогрибковый препарат.

Также Россельхознадзор ужесточает лабораторный контроль за ООО «Витконпродукт» (в мясе птицы обнаружен метаболит фурадонина) и за ОАО «Здравушка-милк» (в молоке оказались бактерии группы кишечной палочки).

Читайте также: Россельхознадзор усиливает контроль за 18 белорусскими предприятиями

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Россельхознадзор ввёл режим усиленного лабораторного контроля в отношении 18 белорусских предприятий.

На данную тему: Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции белорусского предприятия