Киев, 24 июня, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Страсбурге сегодня, 24 июня, открылась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая обещает быть очень нелегкой для Украины. Главным вопросом повестки органа является отмена или значительное ограничение санкционного механизма ПАСЕ, что, как опасаются в Киеве, приведет к возвращению российской делегации в Ассамблею, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев, по сути, пожаловался на антиукраинский заговор в Ассамблее, заявляя, что сейчас задачи Украины «усложнились в разы, а позиции, наоборот, ослабли».

«Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, которая существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019», — комментирует ситуацию Арьев.

Также политик, представляющий в Раде Блок Петра Порошенко, раскритиковал и президента Зеленского, отметив, что нынешнему президенту Украины «события в ПАСЕ неинтересны», к тому же у страны сейчас «отставленный наполовину министр иностранных дел».

В завершение Арьев заявил, что итоговый результат сессии ПАСЕ для Украины непредсказуем, «несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой».

«Будем делать всё возможное в этих условиях», — пообещал он.

Издание «Европейская правда» сообщает, что другой представитель Украины — депутат Рады Алексей Гончаренко — прямо спросил об условиях возвращения России в организацию. Согласно источнику, Госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален в ответ Гончаренко сообщила, что для выполнения требований ПАСЕ Россия должна заплатить взнос и допустить комиссара СЕ по правам человека на свою территорию, однако при этом не упомянула изменение политики в отношении Украины в перечне требований.

«Старушка Европа, ты с головой дружишь? Самое обычное кидалово и борьба только за свои интересы. Мы должны перестать надеяться на ЕС и тут, в своей стране, строить свою Европу. Дружить — да, сотрудничать — да. Но знаете, вы ещё те двуликие. Стоим у ваших дверей, как нищие, и ждём подачки», — комментирует последние заявления из ПАСЕ украинский политтехнолог Дмитрий Раимов.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский в ходе визита в Париж заявил, что Россия не выполнила никаких обязательств, а значит, предпосылок для её возвращения в ПАСЕ нет.